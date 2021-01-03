«Справедливую Россию» растворят без остатка

«Справедливая Россия» (СР), заслужившая в последнее время нелестное сравнение с «пятым колесом» в нашей политической телеге, изначально была как бы коалицией сразу нескольких движений, в частности Партии пенсионеров и, главное, попавшей в опалу «Родины», которую требовалось растворить без остатка. Теперь по известной логике развития по спирали партия Сергея Миронова вновь может стать «коалиционной» и только так, видимо, сохранить фракцию в новой Госдуме образца 2021 года.

В принципе, это закономерный итог её тупикового развития. Ведь некогда отряд «гвардии сержанта ВДВ Серёги Миронова» создавался в качестве страховочного варианта для правящей партии, когда та в очередной раз переживала кризис общественного доверия. Более того, хорошо известно, что всевластный тогда идеолог власти Владислав Сурков открыто говорил об опоре режима на двухпартийность, точнее — «на две ноги». И вот одна опорная конечность резервировалась как раз за СР.

Шёл 2006-й. И это был, пожалуй, звёздный год для команды Миронова. Пария собиралась занимать левоцентристскую нишу, позиционировать себя в качестве социал-демократической силы, постепенно вытесняя на обочину коммунистов. Она даже принимала участие в работе Социнтерна.

Но идея, что называется, не прошла. В Кремле лучшие мыслители пришли к заключению о том, что не стоит провоцировать раскол в среде новых элит. СР досталась исключительно роль спойлера, который по мере сил отнимал голоса у коммунистов. Постепенно и эффект новых лиц сошёл на нет. Избиратель уже не видел разницы между проправительственными партиями. От справедливороссов постепенно отказались спонсоры. И сам Миронов жаловался, что в провинции работникам партийных аппаратов приходится подрабатывать курьерами, чтобы как-то выжить.

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А недавние опросы ВЦИОМа показали, что оценка ядерного электората партии сейчас сместилась в графу «статистической погрешности» и не превышает один процент. Ещё шесть процентов допускают, что могут, в принципе, проголосовать за список Миронова. Но ведь с тем же успехом отдадут свои голоса другим. Так что пока перспектива пяти проходных процентов никак не вырисовывается, несмотря на то что, отчаявшись, «гвардии сержант» стал делать смелые заявления и даже — страшно сказать — критиковать пенсионную реформу. Но это тот случай, когда поздно пить боржоми.

Поэтому, несмотря на опровержения, которые следуют из штаба партии, информация о переговорах об объединении «Справедливой России», Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, «Родины» и даже, как утверждают, «За правду», выглядит вполне логично. Другое дело, что торговля за будущие места в списках идёт с большим скрипом. Но стимулом для сближения могут служить широко рекламируемые успехи «Новых людей», которые, дескать, при поддержке Сергея Кириенко вполне смогут образовать в Госдуме свою фракцию. И ясно, за чей счёт, — не у правящей же партии им отбирать голоса.

Так что, по заветам поэта Владимира Маяковского, вполне допустимо, что ради коллективного выживания в единую партию действительно «сгрудятся малые». Если, конечно, смогут умерить свои аппетиты и мало чем обоснованные амбиции.