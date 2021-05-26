«Справедливая Россия» внесёт в Госдуму законопроект о госцензуре

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Законопроект о государственной цензуре в СМИ разрабатывают депутаты от партии «Справедливая Россия — За правду». Документ планируется внести на рассмотрение в Госдуму после парламентских выборов. Об этом рассказал член центрального совета партии Николай Новичков, сообщает ТАСС.

Мы хотим внести <...> поправку в закон о СМИ, ввести понятие «оскорбление общественной морали», дать признаки «оскорбления общественной морали», — заявил , в частности, Новичков.

По мысли авторов проекта, материалы подобного содержания следует изымать из эфирного и печатного пространства. Осуществлять блокировку «аморального» контента будет поручено Роспотребнадзору, принимать решение об ограничении станет суд.

Учитывая, что инициатива расходится с положением Конституции РФ о запрете на цензуру, Новичков сообщил, что готов инициировать отмену данного положения основного закона государства.

Информацию о работе над проектом подтвердил о сопредседатель партии Захар Прилепин. По его мнению, в настоящее время ограничений на свободу слова в СМИ нет, но всему своё время.

Цензура будет обязательно, — заявил он.

По словам Прилепина, в первую очередь действие документа будет распространяться на массовую культуру, включая сериалы и ток-шоу.

Должны быть магистральные, продуманные и прописанные линии в массмедиа, на телевидении, в массовой культуре, которые существуют у любой либерально-демократической страны, — сказал Прилепин.

Ранее стало известно о том, что Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрит заявление о признании запрещённой информации, которая размещена на некоторых страницах группы «Российской ЛГБТ-сети» (фонд «Сфера», являющийся оператором организации, внесён в список иноагентов) в Facebook. Прокуратура подала этот иск после проведения проверки по обращению депутата Госдумы Игоря Сапко.