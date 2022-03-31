«Справедливая Россия» внесла в Госдуму проект о правовом статусе ЧВК

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На Китай сейчас оказывается мощное давление со стороны США и Европы, которые пытаются убедить Пекин перестать поддерживать Москву в связи со спецоперацией на Украине, заявил политолог Юрий Светов. Он напомнил, что Китай считает виновниками начала военных действий на Украине НАТО и США, пишет «360».

На Китай сейчас оказывается мощный нажим, чтобы он присоединился к стройным рядам тех, кто вводит санкции против России. Готовится какое-то совместное заседание США и ЕС, где прозвучит призыв очередной к...