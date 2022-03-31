«Справедливая Россия» внесла в Госдуму проект о правовом статусе ЧВК
Захар Чайченко
Захар Чайченко
18:06, 31 марта 2022
Сергей МироновФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме РФ Сергей Миронов и депутат Сергей Кабышев внесли в Государственную думу закон о наделении частных военных компаний (ЧВК) правовым статусом, пишет РИА Новости. В случае принятия данного законопроекта ЧВК смогут принять участие в защите прав граждан России за границей и национальных интересов в связи с тем, что их деятельность будет регулироваться на законодательном уровне. Отметим, что предметом урегулирования станут правовые отношения, связанные с созданием и ликвидацией ЧВК, а также осуществление надзора и контроля подобных военных организаций.
Предметом регулирования законопроекта являются правовые отношения, связанные с созданием, реорганизацией и ликвидацией частных военных и военно-охранных организаций, выполнением и оказанием ими военных и военно-охранных работ и услуг, осуществлением контроля и надзора за их деятельностью, — говорится в сообщении.
Частная военная компания — коммерческое предприятие, предлагающее специализированные услуги, связанные с охраной, защитой кого-либо и чего-либо, нередко с участием в военных конфликтах, а также со сбором разведывательной информации, стратегическим планированием, логистикой и консультированием.