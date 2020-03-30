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Совбез ООН во время пандемии будет проводить голосование по резолюциям по новой системе — по электронной почте. Также СБ ООН может работать по удалённой схеме в ближайшие два месяца.

Об этом сообщил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. По его словам, в настоящее время предусмотрена схема с письменным голосованием, когда проект резолюции выносится на рассмотрение делегаций до...