Сергей Миронов Сергей Миронов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Политическая деятельность партии «Справедливая Россия» на фоне пандемии коронавируса временно приостановлена. Члены партии переориентируют свои силы на помощь медработникам и гражданам.

Об этом сообщил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. По его словам, политическая деятельность партии приостановлена с 31 марта.

Никакой политической работы, только реальная поддержка нашего населения, — заявил он.

Миронов призвал членов партии направить на помощь гражданам и медработникам все свои силы и возможности, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что глава Чечни Рамзан Кадыров считает меры, принимаемые для предотвращения распространения коронавируса нового типа в российских регионах, недостаточными и несвоевременными.

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