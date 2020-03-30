Политическая деятельность партии «Справедливая Россия» на фоне пандемии коронавируса временно приостановлена. Члены партии переориентируют свои силы на помощь медработникам и гражданам.
Об этом сообщил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. По его словам, политическая деятельность партии приостановлена с 31 марта.
Никакой политической работы, только реальная поддержка нашего населения, — заявил он.
Миронов призвал членов партии направить на помощь гражданам и медработникам все свои силы и возможности,
Ранее NEWS.ru писал о том, что глава Чечни Рамзан Кадыров считает меры, принимаемые для предотвращения распространения коронавируса нового типа в российских регионах, недостаточными и несвоевременными.
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