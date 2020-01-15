https://static.news.ru/photo/34863f52-37c2-11ea-bffc-fa163e074e61_660.jpg Сергей Миронов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фракция «Справедливой России» в Госдуме поддержит кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост председателя правительства. Об этом заявил лидер партии Сергей Миронов.

Поддержим. Он — профессионал, — цитирует ТАСС политика.

По словам Миронова, утром 16 января все думские фракции проведут встречу с Михаилом Мишустиным. С членами «Справедливой России» она запланирована в 11:00 мск.

Ранее NEWS.ru писал, что кабинет министров России в полном составе ушёл в отставку. Члены правительства продолжат временно исполнять свои обязанности до формирования нового кабмина.

Президент России Владимир Путин предложил назначить на должность премьер-министра главу Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаила Мишустина. Как сообщает пресс-служба Кремля, глава государства провёл рабочую встречу с Мишустиным и заручился его согласием на назначение. Путин внёс кандидатуру главы ФНС на рассмотрение в Государственную думу РФ.