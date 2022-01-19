«Справедливая Россия» поддержала инициативу КПРФ о признании ДНР и ЛНР

Лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что его партия может поддержать обращение КПРФ к президенту России Владимиру Путину о скорейшем признании Донецкой народной республики и Луганской народной республики, сообщает РИА Новости.

Фракция «Справедливая Россия — За правду» готова поддержать проект обращения депутатов о признании независимости ДНР и ЛНР, — сказал Миронов.

Депутаты думской фракции КПРФ внесли в Госдуму законопроект обращения к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания ДНР и ЛНР. Парламентарии обратились к cпикеру Вячеславу Володину с просьбой включить их проект поcтановления в проект порядка работы нижней палаты парламента на февраль 2022 года.

Ранее сообщалось, что эксперты называют среди возможных «контругроз» Западу со стороны России признание ЛНР и ДНР, оказание им военной помощи в связи с началом военной операции в Донбассе.