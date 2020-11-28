«Справедливая Россия» не собирается объединяться с другими партиями

https://static.news.ru/photo/41bc0422-32f3-11eb-a8d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Информация об объединении «Справедливой России» с другими партиями не имеет оснований. Об этом заявил замглавы думской фракции «СР» Валерий Гартунг.

Это слухи. Никакой почвы под этим не вижу, — цитирует Гартунга ТАСС.

Ранее сообщалось, что «Справедливая Россия» может объединиться с рядом партий до конца текущего года. Предполагалось, что это должно произойти в рамках подготовки к выборам в Госдуму. Депутаты восьмого созыва нижней палаты будут избраны в сентябре 2021 года.

Среди партий, которые могут быть объединены под эгидой «СР», назывались «Родина», «За правду», Пария пенсионеров и «Патриоты России». Источники в руководстве «Справедливой России» утверждали, что ни одна из малых партий не должна преодолеть пятипроцентный проходной барьер, чтобы «Единая Россия» могла получить лучший результат.

Как писал NEWS.ru, ранее лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов выступил с предложением правительству организовать единовременные выплаты малоимущим россиянам в преддверии Нового года. Он считает, что на фоне тяжёлого кризиса, связанного с коронавирусом, представителям наиболее нуждающихся слоёв населения необходимо выплатить по 10 тысяч рублей перед праздниками.