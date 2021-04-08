Спикер Володин и «космонавт» Рогозин надеются на Юрия Гагарина

Понятно, что празднование 60-летия полёта в космос Юрия Гагарина будет наиболее широким и резонансным. Старые победы с политическим привкусом сейчас в большей цене. Но примечательно, что на эту дату собираются сделать крупную ставку сразу два известных деятеля.

Прежде всего, речь идёт о немалых, как утверждают, усилиях председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина, направленных на то, чтобы залучить Владимира Путина в родной город спикера — Саратов. Там, на месте приземления спускаемой капсулы корабля «Восток-1», собираются открыть тематический парк, способный стать и туристической достопримечательностью.

Ясно, что сам Володин, от которого многое зависит на его малой родине, вложил много сил в создание такого парка — исторического аттракциона. Однако теперь он надеется, что именно посещение президентом церемонии его открытия может сыграть немаловажную роль не только в жизни региона, но и в его собственной. Поскольку Вячеславу Викторовичу крайне необходим весомый жест доверия со стороны президента, который враз заставил бы замолчать его недоброжелателей, полагающих, что у Госдумы VIII созыва будет новый спикер.

Более того, ширятся спекуляции, что, мол, вполне вероятен приход в Госдуму молодого лидера единороссов Андрея Турчака. Мол, нынешний вице-спикер сената сначала войдёт в расширенный федеральный список «Единой России», который отныне будет включать не то 20, не то 15 имён. А потом возглавит и работу парламента. Ясно, что такие разговоры уже де-факто ослабляют позиции Володина в постоянной подковёрной борьбе наших политических элит. Особенно на фоне ареста пензенского губернатора Ивана Белозерцева, который считался деятелем из володинского политического ареала. Теперь спикеру требуется действенное подтверждение доверия президента. И счастливое приземление Юрия Алексеевича 12 апреля 1961 года недалеко от Саратова может сыграть свою роль в наших высоких карьерных раскладах.

Так или иначе, но визит Владимира Путина в Саратов может оказаться счастливым билетом ещё для одного известного политика — Дмитрия Рогозина, возглавляющего ныне Роскосмос. Рогозин, некогда убеждённый национально ориентированный оппозиционер, а ныне опытный уже аппаратчик, давно стал объектом нападок критиков, искренне не понимающих роли дипломированного журналиста в развитии нашей космонавтики. Тем более что отрасль эта, некогда гордость страны, не блещет в последнее время серьёзными прорывами. Всё та же молва уже даже сосватала на место Рогозина некоего заместителя министра обороны. Понятно, технаря.

А потому и Рогозину не в меньшей степени, чем Володину, крайне важно в день Гагарина и Королёва оказаться рядом с президентом. Попасть с ним в кадр, создать полное впечатление доверия главы государства и положить конец разного рода слухам. Только для Рогозина не важно, где телевизионщики снимут такую картинку. Парк в Саратове — это только один из вариантов.

Вот так неожиданно подвиг Юрия Гагарина вновь может сыграть свою роль и в нашей политике. Вот только 60 лет назад он подарил надежду сразу всему человечеству.