«Могут оставить, а могут отменить»: Володин об «обнулении» губернаторов

Госдума вскоре примется за рассмотрение законопроекта о региональной власти. По словам председателя нижней палаты Федерального собрания Вячеслава Володина, новый закон позволит регионам самостоятельно определять, стоит ли давать местному губернатору право оставаться на два срока подряд на должности или нет. Об этом политик рассказал телеканалу «Россия 24».

Они могут оставить эти два срока, а могут отменить, — заявил Володин.

Как подчеркнул спикер парламента, данный законопроект полностью соответствует обновлённым положениям Конституции РФ.

По мнению Володина, принятие данного документа будет иметь последствия и для улучшения качества парламентского контроля. Так, в каждом регионе должен будет создан в обязательном порядке контрольно-счётный орган, который будет следить за расходами из бюджета.

Раньше это всё отдавалось на усмотрение регионов, где-то создавали Счётную палату, где-то нет, — подчеркнул спикер.

Он также особо отметил значимость ещё одной нормы из данного законопроекта, которая касается работы прокуратуры. Согласно ей право предоставить органам прокуратуры возможность законодательной инициативы также будет закреплена в обязательном порядке.

И мы считаем, это правильно, потому что прокуратура исполняет контрольно-надзорные полномочия и сталкивается с правоприменительной практикой, видя, допустим, несовершенство закона, какие-то его слабые стороны, — подытожил Володин.

Профильный комитет Госдумы рекомендовал рассмотреть данный законопроект в первом чтении 9 ноября.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль сформулирует позицию по законопроекту «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», когда Госдума завершит работу над документом.