https://static.news.ru/photo/0eafe4c0-3850-11ea-b633-fa163e074e61_660.jpgВячеслав ВолодинФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Ушедшее в отставку правительство выстроило эффективную работу с парламентом. Однако проблемы и задачи, обозначенные президентом в послании Федеральному собранию, следует решать более динамично, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
В этой работе слаженность важна, однако намного важнее результат, подчеркнул он.
Наша надежда и, если хотите, ожидания от [нового] правительства именно такие: что будут более эффективно реализовываться национальные проекты, правительство будет более активно решать задачи развития экономики, — приводит слова Володина РИА Новости.
15 января, как писал NEWS.ru, кабинет министров России в полном составе ушёл в отставку. Члены правительства продолжают временно исполнять свои обязанности до формирования нового кабмина.