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Главным в любом правительстве должен быть министр образования, потому что именно этот чиновник закладывает основы культурного кода. Об этом на Гайдаровском форуме заявил руководитель Сбербанка Герман Греф.

Самый главный министр в правительстве — министр образования. Не министр финансов, не министр экономики. Причем не высшего, а среднего образования, потому что этот министр закладывает основы культурного кода, — цитирует...