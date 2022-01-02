Спикер Госдумы Володин призвал ЕС осудить марш бандеровцев в Киеве

Председатель Госдумы Вячеслав Володин потребовал Европарламент, ОБСЕ и Парламентскую ассамблею Совета Европы осудить факельный марш в честь Степана Бандеры, проведенный в Киеве. По его словам, возрождение националистических движений недопустимо в современном мире и призвал принять меры против тех, кто прославляет лидеров нацизма.

На Украине забывают, что националистическая идеология не может быть направлена ПРОТИВ одних, но быть ЗА других. Она направлена против всего человечества. <…> За поощрение национализма необходимо спрашивать с ее руководства, вводить санкции, - написал политик в своем Telegram канале.

Он также посоветовал брать пример с Израиля, осудившего шествие и потребовавшего провести расследование. Дипмиссия страны подчеркнула, что марш оскверняет память жертв холокоста и пропагандирует нацистскую идеологию.

Володин также отметил, что США и Великобритания также боролись против нацизма во время Второй мировой войны, добавив, что поставка НАТО оружия на Украину становится на этом фоне еще более «чудовищна».

В конце своего послания спикер раскрыл планы вынести этот вопрос на общеевропейское обсуждение и принять меры против государств, в которых «процветает национализм».

Факельное шествие, приуроченное к 113-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры, прошло 1 января. Участники, многие из которых выкрикивали антироссийские лозунги, прошли путь от парка Шевченко до здания офиса президента страны в сопровождении полиции.