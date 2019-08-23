Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Европарламенту и ПАСЕ нужно как можно скорее обсудить риски последствий от размещения на территории Европы ракет США, передаёт
По его словам, европейские лидеры должны осознать свою ответственность перед населением и приложить все усилия для сохранения безопасности на континенте. Он отметил, что сейчас ещё есть шанс избежать ошибок и не допустить размещения американских ракет.
Было бы правильным собрать внеочередное заседание Парламентской ассамблеи СЕ и Европарламента для рассмотрения вопроса о размещении американских ракет на территории Европы, — заявил Володин.
21 августа Россия и Китай созвали заседание Совета Безопасности Организации Объединённых Наций (ООН). Причиной послужили планы США разрабатывать и размещать в Азии ракеты среднего радиуса действия.
Ранее News.ru писал о том, что президент России Владимир Путин на совещании с членами Совбеза поручил оценить уровень угрозы, представляемой ракетной программой США.