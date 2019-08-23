https://static.news.ru/photo/5125aecc-c5b7-11e9-a9a3-fa163e074e61_660.jpg Вячеслав Володин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Европарламенту и ПАСЕ нужно как можно скорее обсудить риски последствий от размещения на территории Европы ракет США, передаёт РИА Новости .

По его словам, европейские лидеры должны осознать свою ответственность перед населением и приложить все усилия для сохранения безопасности на континенте. Он отметил, что сейчас ещё есть шанс избежать ошибок и не допустить размещения американских ракет.

Было бы правильным собрать внеочередное заседание Парламентской ассамблеи СЕ и Европарламента для рассмотрения вопроса о размещении американских ракет на территории Европы, — заявил Володин.

21 августа Россия и Китай созвали заседание Совета Безопасности Организации Объединённых Наций (ООН). Причиной послужили планы США разрабатывать и размещать в Азии ракеты среднего радиуса действия.

Ранее News.ru писал о том, что президент России Владимир Путин на совещании с членами Совбеза поручил оценить уровень угрозы, представляемой ракетной программой США.