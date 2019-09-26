https://static.news.ru/photo/e6892ffa-e274-11e9-9bb2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Boris Roessler/dpa

Президент Украины Владимир Зеленский, поддержав своего американского коллегу Дональда Трампа во мнении, что канцлер Германии Ангела Меркель мало делает для Украины, нанёс оскорбление всему немецкому правительству, пишет издание Spiegel.

Еженедельник акцентирует внимание на том, что Зеленский не удостоил ни одним словом признательности все дипломатические усилия Меркель.

В первую очередь, именно канцлер Германии и бывший тогда министром иностранных дел Штайнмайер сделали все для того, чтобы регион не превратился в очаг военного конфликта, — сказал лидер фракции СДПГ в Бундестаге Рольф Мютцених.

Теперь, по мнению издания, посол Украины в Берлине Андрей Мельник принимает огонь на себя, пытаясь сгладить конфликт и «склеить осколки». Так Мельник уверяет, что Зеленский ценит личное участие канцлера.

При этом правительство Германии, несмотря на разочарованность словами Зеленского, винит в сложившейся ситуации лично Трампа.

Разговор двух президентов продемонстрировал, что Трамп использует свою власть в своих личных интересах, в интересах своей предвыборной борьбы, а также против Германии и Европы, — цитирует председателя комитета Бундестага по внешней политике Норберт Рёттгена Spiegel .

Как писал News.ru ранее, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявлял уже, что публикация беседы глав США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского не понравится Ангеле Меркель. Во время разговора президент США заявил, что канцлер Германии «много говорит, но мало делает», с чем украинский президент согласился.