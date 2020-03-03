https://static.news.ru/photo/23f2658a-5d56-11ea-a5e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Межафганские переговоры, которые должны состояться 10 марта, находятся под угрозой срыва из-за выдвинутых сторонами условий.

Так может выйти, что 10 марта не начнутся межафганские переговоры, — заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

По его словам, это связано с требованиями талибов («Талибан» — движение запрещено в РФ) освободить пять тысяч заключённых и с составом правительственной делегации.

29 февраля, как писал NEWS.ru, в Дохе было подписано мирное соглашение между Соединёнными Штатами и движением «Талибан» (запрещено в РФ). Договорённость подразумевает частичный вывод войск США и НАТО из Афганистана и прекращение насилия талибами. Также соглашение включает пункт о проведении межафганских переговоров по формированию правительства. Госсекретарь Майкл Помпео при этом подчеркнул, что движение должно разорвать все связи с террористической группировкой «Аль-Каида» (запрещена в РФ), ответственной за теракты 11 сентября 2001 года.

2 марта движение «Талибан» возобновило боевые действия против правительственных сил в Афганистане. Экстремисты объявили о завершении периода «снижения уровня насилия».

Как ранее писал NEWS.ru, спецпредставители России, США, КНР и Пакистана по Афганистану договорились встретиться на полях межафганских переговоров.