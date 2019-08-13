https://static.news.ru/photo/bd7334bc-bdda-11e9-bf7c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов обратился в Генпрокуратуру. Он попросил проверить мотивированность возбуждения уголовного дела о массовых беспорядках после акции 27 июля в Москве.

Об этом сообщает сайт СПЧ.

В результате анализа сведений, полученных как в ходе личного наблюдения, так и мониторинга информационных ресурсов, членами Совета не было выявлено свидетельств того, что несанкционированное шествие по центральным улицам Москвы 27.07.2019 сопровождалось массовым применением насилия со стороны участников публичного мероприятия (по сведениям ГУ МВД России по Москве за медицинской помощью обратились только 12 граждан и 2 сотрудника Росгвардии, при этом полицией не предоставлены сведения о том, что повреждения граждан были получены от участников массового мероприятия). Не было обнаружено членами Совета следов погромов, поджогов, уничтожения имущества, применения участниками публичного мероприятия оружия, взрывных устройств, взрывчатых, отравляющих либо иных веществ, - сказано в сообщении.

Правозащитники приводят в пример события 2002 года, когда, по их мнению, действительно имели место массовые беспорядки.

При значительном числе задержанных граждан (по имеющимся в распоряжении Совета данным – 1431 человек) членами Совета не было выявлено ничего, даже отдаленно напоминавшего события 09.06.2002 после проигрыша национальной сборной в матче с Японией в ходе чемпионата мира по футболу, когда действительно в центре нашего города толпа забрасывала бутылками витрины, перевернула и сожгла несколько автомашин, громила имущество на протяжении своего движения до Лубянской площади, в результате чего пострадали 79 человек, 49 из них были госпитализированы (в том числе 16 сотрудников милиции), один человек скончался от ножевых ранений, - говорится в обращении СПЧ.

Таким образом, Совет по правам человека во главе с Федотовым просит генпрокурора Чайку проверить качество доследственной проверки, которая стала основанием для возбуждения уголовного дела.

30 июля СК возбудил дело о массовых беспорядках во время акции. По версии следствия, её участники грубо нарушали общественный порядок и применяли насилие в отношении представителей власти. Во время самой акции было задержаны более одной тысячи человек, позже арестованы по делу уже 13 человек.

Ранее News.ru писал о том, что глава СПЧ призвал завести уголовное дело на ударившего девушку полицейского.