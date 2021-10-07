СПЧ поддержал отказ от московского онлайн-голосования

Мониторинговая рабочая группа по выборам Совета при президенте по правам человека (СПЧ) поддерживает позицию Центризбиркома о необходимости отказаться от московской системы онлайн-голосования в пользу федеральной платформы. Об этом заявил глава совета Валерий Фадеев. По его словам, организацией ДЭГ должна заниматься ЦИК, передаёт ТАСС.

Он напомнил , что в семи регионах онлайн-выборы провалились на общефедеральной платформе, и только в Москве — на собственной. В СПЧ уверены, что система должна быть единой по всей стране.

Не хочу возвращаться к этой теме, но шуму было достаточно вокруг голосования в Москве. Надо предпринять все усилия для того, чтобы в следующий раз не было ничего, что могло бы каким-то образом влиять на снижение доверия к избирательным процессам, — подчеркнул он.

22 сентября глава ЦИК Элла Памфилова заявила , что в дальнейшем электронное голосование будет проводиться только на общероссийской платформе. По её словам, закон о возможности столицы использовать свою платформу «не бесконечен» и «в конце концов Москве придётся подчиняться общим правилам».

По информации источника NEWS.ru, в администрации президента принято решение вывести из под контроля столичного правительства систему дистанционного голосования, внедрённую департаментом информационных технологий (ДИТ). По одной из версий, озвученных политологами, столица поплатится за возможное чересчур вызывающее противодействие кандидатам от оппозиции на прошедших выборах, по другой — АП решила ослабить позиции мэра в обмен на право занимать пост более двух сроков подряд.