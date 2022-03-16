СПЧ обратится к миру из-за оставшихся за рубежом произведений искусства

Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) готовит обращение к международному сообществу в связи с предметами искусства из российских коллекций, которые остались за границей после проведения выставок. Об этом NEWS.ru рассказала зампред СПЧ Ирина Киркора. По сё словам, правозащитники попросят другие страны не лишать россиян национального достояния.

Мы готовим обращение к деятелям искусства, гражданам, совету по культуре, чтобы не допустить каких-то мыслей о том, чтобы российский народ лишить национального достояния, — подчеркнула он.

По её словам, варианты развития событий могут быть совершенно непредсказуемыми. В пример она привела введённые против России санкции, которые, по её мнению, не имеют логики.

15 марта посол РФ в Париже Алексей Мешков рассказал, что Россия и Франция прорабатывают варианты доставки картин коллекции Морозовых на родину. Ситуацию усугубляют «драконовские меры», в частности закрытие воздушного пространства, ограничившие пути сообщения между двумя странами.

Выставка «Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства» проходила с 22 сентября по 22 февраля в фонде Louis Vuitton в Париже. Мероприятие было организовано при поддержке Эрмитажа, Музея изобразительных искусств имени Пушкина и Третьяковской галереи. В связи с большим успехом выставки её продлили до 3 апреля.