https://static.news.ru/photo/ee0144b6-3602-11ea-94e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: worldoftanks.ru

Один из создателей аркадной танковой онлайн-игры World of Tanks Вячеслав Макаров покинет пост директора по продукту компании Wargaming. По его словам, на такой шаг он решился ради развития своей «Партии прямой демократии».

Он работал в корпорации десять лет.

Макаров отметил, что проанонсированное им движение вызвало интерес. Он получил множество откликов с «вменяемыми предложениями помочь». Поэтому он и намерен сменить род деятельности, чтобы в полной мере сконцентрироваться на развитии партии.

Моё решение приняли. С «Танками» всё будет хорошо, там отличная команда, не переживайте, — написал Макаров в Facebook.

Собственную политическую партию, как писал NEWS.ru, он анонсировал 10 января. Основными членами партии должны стать члены IT-компаний, а в её планах — участие в региональных выборах в 2020 году и парламентских в 2021-ом.