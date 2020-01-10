Действительно, Вячеслав Макаров, директор по производству известной онлайн-игры World of Tanks компании Wargaming.net, объявил о намерении основать «Партию прямой демократии» с уклоном в новые прорывные технологии. И уже пятого марта он анонсировал созыв её учредительного съезда, на который, дескать, съедутся представители IT-компаний из разных областей, городов и весей России. Налицо попытка родить некую партию-профсоюз. Пока такие попытки удавались только аграриям, да и то ненадолго.

А тут на фоне широкой кампании по цифровизации российской экономики, жизни и быта, как на заказ, формируется и цифровая партия, использующая блокчейн в качестве основной структурной платформы, через которую отцы-основатели намерены проводить внутрипартийное голосование. Не хватает пока только заверения, что руководить всей структурой будет поручено искусственному интеллекту.

Правда, есть один нюанс. Сама компания является белорусской по месту рождения, а зарегистрирована и руководится с теплых берегов Кипра. У нас, конечно, почти вся экономика офшорная, но вот при регистрации партии Минюст при желании вполне может найти повод отказать, сославшись, например, на неясные иностранные источники финансирования.

Впрочем, пока вопрос регистрации вторичен. Первичен вопрос, а ради чего все это «цифровизируется» по партийной части? Первая реакция — ради дополнительной рекламы самой компании. Притом, что кипрские белорусы и так имеют солидную долю участников в их игре, высокую степень узнаваемости. Но, как говорится, ничто не лишнее. Всё паблисити кроме некролога.

Создаётся впечатление, что, скорее всего, Макаров и сотоварищи задумали операцию по своему выдвижению на лидерские позиции в сфере IT-технологий. По первоначальным прикидкам, они попытаются как-то структурировать всё поле деятельности, определяющей ныне технический прогресс. А ведь кто первый действительно предложит платформу для структурного объединения носителей новейших технологий — тот сможет говорить от имени сообщества на любом уровне. Конечно, есть такие авторитеты в этой сфере, как основатель Яндекса Аркадий Волож, который, к слову, постепенно утрачивает контроль над своим же детищем, есть официальный интернет-омбудсмен при президенте России. Но тут могут проявиться и неформальные лидеры разобщенного пока сообщества, в прямом смысле обитающего на облаке. Как шутят, ответим на их ИнтерНЕТ нашим ИнтерДа.

Сам Вячеслав Макаров в интервью радиостанции «Эхо Москвы» утверждает, что Кремлю его проект «практически пофиг» и что ни в какие контакты с администрацией президента он пока не вступал. Но это пока.

Между тем, сама объявленная структура может привлечь внимание и наших творцов внутренней политики. За что ныне борются все политические партии, включая и «Единую Россию»? Прежде всего, за привлечение под свои знамена молодежи. А что может быть привлекательнее для новых поколений, не расстающихся с гаджетами и превратившими компьютерные игры в любимый досуг, чем сами эти технологии, ставшие уже главной общественной коммуникативной силой. Поэтому вряд ли новая структура способна стать самостоятельной в политическом плане, а вот, будучи объединенной с системной партией, вполне может принести немало дополнительных голосов самим духом нацеленности на обновление. А Макаров с коллегами получит возможность продавать в широком смысле этого слова не саму свою кампанию, а ее политический дериватив, который можно использовать неоднократно. Собственно, и предлагать они смогут широкую платформу для блиц-опросов и внутренних референдумов.

Ну, а сам Макаров и его соратники в миг стали медийными персонами, которые на фоне нашего политического вакуума превратились в желанных гостей радиостанций и интернет-порталов. Значит, одна цель уже достигнута. Впереди ток-шоу на федеральных телеканалах. Правда, новоявленному политику все равно придется идеологически определяться. Заявления типа того, что ему все равно, кто президент, главное, чтобы страна пересела с паровоза. Могут не понравиться одновременно разным флангам медийного сообщества.