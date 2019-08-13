https://static.news.ru/photo/b71d22d0-bde9-11e9-950b-fa163e074e61_660.jpg Сергей Цеков Фото: council.gov.ru

Создание властями Украины режимного района вокруг полуострова Крым не сможет помещать проходу судов в порты региона, заявил член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков. По его словам, Киев осваивает бюджетные деньги, выдумывая различные небылицы.

Он пояснил, что украинские политики выставляют себя посмешищами перед серьёзными организациями международного сообщества. Цеков подчеркнул, что у Украины нет возможности картами и бумагами ограничить доступ к Крыму, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что власти Украины планируют помешать иностранным и российским судам заходить в порты Крыма. Для этого украинская организация «Госгидрография» предложила создать морской режимный район вокруг полуострова.