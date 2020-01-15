https://static.news.ru/photo/31798b10-3782-11ea-a6b1-fa163e074e61_660.jpg Ангела Меркель и Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Страны, которые испытывают чрезмерное давление со стороны США, ищут иные центры политической силы в мире. В качестве таковой они всё чаще видят Россию, уверен политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин.

В этом отношении Вашингтон действует на руку Москве, считает эксперт.

США своей агрессивной политикой — причём в отношении и союзников, и соперников — подводят эти страны к налаживанию отношений с Россией либо с Китаем, либо с другими центрами политического мира. И это создаёт изоляцию США в мире — рьяных союзников у них не остаётся, — заявил Смолин в эфире радио Sputnik.

Ярким примером последнего времени является Германия, которая подверглась «экономической обструкции» с американской стороны. Поэтому она пытается наладить более глубокие отношения с Россией и получить поддержку. То, что канцлер ФРГ Ангела Меркель приехала в Россию вскоре после ужесточения санкций, направленных против газопровода «Северный поток — 2», свидетельствует о том, что немецкая политическая элита не согласна с таким давлением из Вашингтона и ищет дополнительные возможности достроить проект, подчеркнул Смолин.

Ранее, как сообщал NEWS.ru, журналист немецкого издания Der Tagesspiegel Мальте Лемминг написал о важной роли России в мировой политике в целом и в германской в частности.