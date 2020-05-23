Союзники призвали США остаться в «Открытом небе»

https://static.news.ru/photo/f6643dc6-9cb8-11ea-8033-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Срочное совещание послов НАТО завершилось призывом к США не выходить из Договора по открытому небу. Остаться стороной соглашения рекомендуют Белому дому представители всех стран, входящих в Североатлантический альянс.

Об этом сообщает Афинское агентство новостей АМНА со ссылкой на источник в дипломатических кругах. Собеседник издания отметил, что для «спасения» Договора по открытому небу страны Запада мобилизовались. Подготовленную после заявления Вашингтона петицию Министерства иностранных дел Франции подписали ещё девять стран — Бельгия, Германия, Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды, Финляндия, Чехия и Швеция.

В документе утверждается, что последние десять лет Договор по открытому небу был ключевым фактором «в обеспечении прозрачности и безопасности в Евро-Атлантическом регионе». Союзники заявили о намерении провести переговоры с Москвой, чтобы убедить её дать разрешение на полёты над Калининградом.

Ранее NEWS.ru сообщал, что член Совфеда Константин Косачев выразил сожаление из-за позиции НАТО по выходу США из Договора по открытому небу. По его словам, решение Альянса «встать на американскую сторону» и обвинять Россию в «избирательном исполнении» соглашения является безответственным. Позиция союзников не соответствует реальной ситуации, поскольку они действуют в соответствии со своими интересами, отметил Косачев.