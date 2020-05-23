Союзники призвали США остаться в «Открытом небе»

Срочное совещание послов НАТО завершилось призывом к США не выходить из Договора по открытому небу. Остаться стороной соглашения рекомендуют Белому дому представители всех стран, входящих в Североатлантический альянс.
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В документе утверждается, что последние десять лет Договор по открытому небу был ключевым фактором «в обеспечении прозрачности и безопасности в Евро-Атлантическом регионе». Союзники заявили о намерении провести переговоры с Москвой, чтобы убедить её дать разрешение на полёты над Калининградом.
Ранее NEWS.ru сообщал, что член Совфеда Константин Косачев выразил сожаление из-за позиции НАТО по выходу США из Договора по открытому небу. По его словам, решение Альянса «встать на американскую сторону» и обвинять Россию в «избирательном исполнении» соглашения является безответственным. Позиция союзников не соответствует реальной ситуации, поскольку они действуют в соответствии со своими интересами, отметил Косачев.
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