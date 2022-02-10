СОVID-19 не у Жириновского, а у ЛДПР

Явно плохая физическая форма бессменного лидера ЛДПР давно стала темой многочисленных прогнозов о будущем его крайне персонализированной, вождистской партии. Понятно, что непростое течение СОVID-19 у восьмикратно вакцинированного политика только усилит брожение умов на этот счёт. И, желая ему по-христиански скорейшего выздоровления, нельзя не констатировать, что при жизни Вольфовича, который добровольно никогда не покинет своё детище, все разговоры так и останутся разговорами. Но, как известно, человек предполагает, а Бог располагает.

Первым весьма резонансным звонком стал отказ Игоря Лебедева от участия в выборах нынешней Госдумы. Расценить такой шаг можно было и как демонстративный отказ от попыток возглавить партию в будущем, и как желание сосредоточиться на финансовых делах семьи, которые пришло время чётко отделить от партийных. Тем более что наследник Жириновского подозревался в обладании как минимум американской грин-карой и недвижимостью за океаном и в Эмиратах.

Сейчас циркулирует немало вариантов проектного слияния ЛДПР с «Новыми людьми» или даже с СПЗП в рамках перспективы формирования в стране двухпартийной устойчивой политической системы. Есть и более экзотические идеи, типа командирования на место Жириновского не менее эпатажного Захара Прилепина, которому оказалось тесно в одной «берлоге» с Сергеем Мироновым. Но, как говорится, многое будет зависеть от политической целесообразности.

Конечно, постоянная политическая клоунада Владимира Вольфовича, его нон-стоп словесные выпады на грани фола были и остаются элементами, структурирующими партию. Притом, что реплики Жириновского, постоянно попадавшие в общенациональную повестку, обычно служили двум целям: ими исподволь тестировали общественное мнение, не привлекая ненужного внимания к намерениям властей, а заодно на фоне его угроз тем же российским соседям Кремль выглядел крайне миролюбивым во всех своих проявлениях. Жириновский долго и исправно исполнял и роль пугала, которое время от времени демонстрировали недовольным действующей властью, намекая, что альтернатива будет на порядок опаснее.

Но когда надо было, то партия не чуралась выполнения сомнительных заказов. Ведь именно ЛДПР обратилась в суд ради снятия с выборов ставшей слишком самостоятельной партии «Родина».

Кроме того, деятельность ЛДПР с показными, иногда откровенно шутовскими нападками Жириновского на компартию и декоративным национализмом не позволяла той же КПРФ, что называется, приватизировать протестный электорат.

Иными словами, партия, которой в конце восьмидесятых не без влияния известных служб дали право на жизнь исключительно для имитации возникающей в стране многопартийности, сумела найти свою нишу и стать частью политической системы страны. Перефразируя известное выражение кадета Павла Милюкова, можно было бы сказать, что ЛДПР не оппозиция власти, а оппозиция для власти. К тому же легко управляемая.

И тем не менее трудности в осуществлении возможных слияний ЛДПР с вероятными партийными партнёрами состоят в её идеологической всеядности и привычной сиюминутной конъюнктурщине. Она как бы право-левая, её имперская ностальгия явно наносная, а национализм откровенно имитационный. Притом, что партия обладает неплохим логистическим приданым. У неё, помимо думской фракции, есть хорошие позиции в регионах восточнее Урала. Но в час Х многое становится непонятным... С кем конкретно в партии придётся вести переговоры ввиду её потенциальной трансформации. Кто подтвердит авторитет, достаточный для того, чтобы не допустить быстрого разбегания и растаскивания ЛДПР.

Впрочем, пока всё в руках врачей ЦКБ...