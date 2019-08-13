https://static.news.ru/photo/5ade339e-be41-11e9-9ef4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Russian Look/Global Look Press

Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев заявил об одностороннем военном превосходстве, к которому стремятся США. Но Россия не позволит им сломать баланс сил.

В гонку вооружений Россия себя втянуть не даст, об этом неоднократно заявлял наш президент, но и сломать баланс сил у американцев совершенно точно не получится, — цитирует Косачева «Интерфакс ».

Так, сенатор считает, что американцы де-факто, а в дальнейшем, судя по всему, «де-юро» возвращаются к логике времён «холодной войны» и линии «достижения военного превосходства» над всем остальным миром.

Это крайне опасная тенденция, которая, разумеется, будет встречать отпор, — заметил Косачев.

Заявление относится к сообщениям СМИ о том, что США считают разработку России гиперзвуковой крылатой ракеты необходимостью продления на пять лет договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3).

Косачев уверен, что США последовательно ведут линию на демонтаж всей системы договорённости в сфере контроля над вооружением.

Ранее News.ru сообщал, что взрыв в Северодвинске, вызвавший кратковременный всплеск радиации, обеспокоил мировое сообщество. Зарубежные СМИ спекулируют слухами, что за оружие Россия испытывала в момент инцидента и насколько эта разработка опасна для окружающей среды. Часть обозревателей проводят параллели между происшествием в Северодвинске и чернобыльской катастрофой, называя это «признаком деградации» сложившейся системы власти.