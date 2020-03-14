Совет Федерации РФ завершил внеочередное заседание по актуальным вопросам жизни страны. Решения сенаторов прокомментировала для NEWS.ru глава комитета СФ по социальной политике Инна Святенко.
Важно закрепить социальные гарантии в главном документе страны. Речь идёт об индексации пенсий и пособий, об утверждении минимального размера оплаты труда независимо от финансового состояния страны, — подвела итоги заседания Святенко.
Совфед в ходе заседания постановил установить итоги голосования региональных парламентов по конституционным правкам. Также СФ принял поправки в бюджет на 2020–2022 годы, направленные на реализацию положений, озвученных президентом России Владимиром Путиным в ходе его обращения к Федеральному собранию.
Ранее NEWS.ru сообщал о том, что Совет Федерации принял закон о приобретении правительством акций Сбербанка у ЦБ.
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