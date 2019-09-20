Совет Федерации РФ в среду, 25 сентября, рассмотрит вопрос о выборе нового председателя верхней палаты российского парламента.
Об этом свидетельствует повестка заседания, опубликованная на
Также в этот день Совфед рассмотрит вопрос о назначении на должность председателя Верховного суда РФ.
Кандидатуры на пост председателя Совета Федерации ещё не выбраны, это произойдёт 24 сентября, рассказал
Как ранее сообщил News.ru, Кадровая комиссия при президенте РФ утвердила Вячеслава Лебедева на очередной срок в качестве председателя Верховного суда. Владимир Путин через своего полномочного представителя внесёт представление на назначение Лебедева в Совфед.