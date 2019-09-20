https://static.news.ru/photo/bf88a1b0-dbad-11e9-9306-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Совет Федерации РФ в среду, 25 сентября, рассмотрит вопрос о выборе нового председателя верхней палаты российского парламента.

Об этом свидетельствует повестка заседания, опубликованная на сайте Совфеда. Докладчиком по вопросу назначен первый заместитель председателя Николай Фёдоров.

Также в этот день Совфед рассмотрит вопрос о назначении на должность председателя Верховного суда РФ.

Кандидатуры на пост председателя Совета Федерации ещё не выбраны, это произойдёт 24 сентября, рассказал РИА Новости парламентарий Вячеслав Тимченко. Другой источник сообщил, что, вероятно, на пост спикера будет переизбрана Валентина Матвиенко.

Как ранее сообщил News.ru, Кадровая комиссия при президенте РФ утвердила Вячеслава Лебедева на очередной срок в качестве председателя Верховного суда. Владимир Путин через своего полномочного представителя внесёт представление на назначение Лебедева в Совфед.