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Протест и призыв к усилению санкций в отношении РФ из-за проводимых в Севастополе выборов главы города, а также довыборов в региональные парламенты Крыма и Севастополя шаблонны и больше похожи на заезженную пластинку, считает член Совфеда РФ от Севастополя Екатерина Алтабаева.

Накануне МИД Незалежной выразил протест в связи с проведением единого дня голосования в Крыму. В ведомстве назвали действия России продолжением нарушения украинской территориальной целостности. Там отметили, что все причастные к проведению голосования будут нести ответственность в соответствии с законами страны. МИД также попросил другие страны и международные организации осудить действия Москвы и чётко заявить о непризнании выборов на полуострове. Кроме того, там попросили усилить политико-дипломатическое давление на РФ, в том числе путём расширения санкций. Киев считает Крым территорией Незалежной.

Я каждый раз не перестаю удивляться шаблонности мышления. Когда творческая мысль уже начнётся появляться в головах этих псевдополитиков? Совершенно очевидно, что Крым и Севастополь это решенный вопрос — это часть Российской Федерации. А у них всё, скажем так, заезженная пластинка. Они говорят, что это территория Украины. Нужно было раньше об этом печься, наводить порядок в своей стране, — цитирует Алтабаеву РИА Новости.

На территории полуострова в рамках единого дня голосования 13 сентября проходят выборы губернатора Севастополя, а также довыборы депутатов госсовета республики и симферопольского парламента.

Выборы разного уровня проходят в 83 субъектах России. По их итогам в общей сложности будет замещено около 80 тысяч мандатов. Согласно утверждённому ЦИК порядку проведения единого дня голосования, 13 сентября является основным днём, а 11 и 12 сентября волеизъявление граждан осуществляется досрочно.

Ранее NEWS.ru сообщал, что украинские волонтёры в День города Луганск 12 сентября отправили на территорию Донбасса бандероль с открытками. Коробку с листовками привязали к большим воздушным шарам красного и чёрного цвета и запустили в небо.