Совфед разработает штрафы за блокировку интернет-пользователей

https://static.news.ru/photo/851b1b86-5efe-11eb-9150-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Совете Федерации намерены разработать штрафные санкции для интернет-компаний за немотивированную блокировку юзеров. Об этом заявил глава комиссии Совфеда по взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

По его словам, сенаторы уже приступили к работе в данном направлении.

Сейчас мы разрабатываем систему штрафов, в том числе для Facebook и YouTube, за необоснованную блокировку пользователей, — цитирует РИА Новости слова Пушкова, сказанные на заседании международного комитета верхней палаты парламента.

Он отметил, что в Европе к интернет-гигантам относятся довольно жёстко, а штрафы для них составляют миллионы долларов.

Пушков напомнил, что ранее Facebook заблокировал аккаунт главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина. Как писал NEWS.ru, связано это было с критикой бывшего посла США в России Майкла Макфола. Чиновник резко прошёлся по политике США и «англосаксов», обвинив их в том, что те хотели превратить Россию в банановую республику и обзывали «бензоколонкой». Он также назвал американцев «охамевшими».

После этого соцсеть заморозила аккаунт российского чиновника на сутки.