Совфед рассмотрит использование армии за рубежом

Вопрос об использовании Вооружённых сил России за границей будет рассмотрен челнами Совета Федерации 18 ноября.
Об этом говорится в предварительной повестке заседания СФ, которая
Среди докладчиков по этому вопросу значатся представитель президента в Совфеде Артур Муравьёв, глава комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев, глава комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, а также председатель комитета по международным делам Константин Косачев.
В ночь на 10 ноября глава РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения силы Армении и Азербайджана останутся на занятых позициях, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах будут введены российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня.
Путин заявил, что российские миротворцы, задействованные в миссии в Нагорном Карабахе, будут получать полагающиеся дополнительные выплаты, писал NEWS.ru.