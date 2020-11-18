Совфед рассмотрит использование армии за рубежом

https://static.news.ru/photo/2b7b4e9a-290f-11eb-a08e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вопрос об использовании Вооружённых сил России за границей будет рассмотрен челнами Совета Федерации 18 ноября.

Об этом говорится в предварительной повестке заседания СФ, которая размещена на сайте верхней палаты. При этом в повестке не уточняется, по какому поводу будет рассматриваться использование армии.

Среди докладчиков по этому вопросу значатся представитель президента в Совфеде Артур Муравьёв, глава комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев, глава комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, а также председатель комитета по международным делам Константин Косачев.

В ночь на 10 ноября глава РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения силы Армении и Азербайджана останутся на занятых позициях, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах будут введены российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня.

Путин заявил, что российские миротворцы, задействованные в миссии в Нагорном Карабахе, будут получать полагающиеся дополнительные выплаты, писал NEWS.ru.