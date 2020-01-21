https://static.news.ru/photo/1fbaa6a8-3c90-11ea-a205-fa163e074e61_660.jpg Валерий Рязанский Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com/GlobalLookPress

Профильный комитет Совета Федерации продолжит содержательное и конструктивное взаимодействие с социальным блоком нового правительства. Об этом NEWS.ru заявил председатель комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский. По его словам, в первую очередь необходимо организовать работу по изменению законодательства в связи с задачами, поставленными президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию РФ.

Куратором блока по-прежнему остаётся Татьяна Алексеевна Голикова, опытнейшая из вице-премьеров. Что касается новых министров социального блока, то наиболее известен нам руководитель Министерства здравоохранения Михаил Мурашко, ранее возглавлявший Росздравнадзор. Он известен нам как ответственный исполнитель, достаточно жёсткий и требовательный руководитель. С остальными министрами блока мы уже будем знакомиться на конкретной работе, в конкретных делах, — сказал сенатор.

Глава комитета Совфеда добавил, что несмотря на замену первых лиц, у сенаторов уже налажено взаимодействие и с заместителями министров, и с руководителями департаментов министерств.

Никаких сложностей и проблем в дальнейшем взаимодействии я не вижу, — резюмировал парламентарий.

Ранее руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев прокомментировал новые назначения в правительство. Приоритетной задачей он назвал реализацию майских проектов и майских указов. Эксперт считает: перестановки в правительстве усилят экономический блок, писал NEWS.ru.