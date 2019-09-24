https://static.news.ru/photo/e77bc9c8-dec2-11e9-b9ce-fa163e074e61_660.jpg Владимир Джабаров Фото: council.gov.ru

Первый заместитель главы комитета по международным делам Совфеда Владимир Джабаров прокомментировал ситуацию с отказом США выдать визы членам российской делегации для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН. Он предложил перенести штаб-квартиру организации в другую страну.

В качестве альтернативы сенатор назвал Швейцарию, так как с ней никогда подобных проблем не было. Действия Вашингтона он оценил как «выкручивание рук».

Сенатор заявил, что россияне ехали в Нью-Йорк не отдыхать, а работать, причём не по приглашению американской стороны. Отказ в выдаче виз политик назвал «нонсенсом», на который нужно дать жёсткий ответ, передаёт « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что американские власти считают ООН своим «домашним кинотеатром», в который можно пускать или не пускать членов делегаций других государств. Об этом заявил зампредседателя Госдумы Пётр Толстой.