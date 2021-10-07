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В Совфеде отреагировали на слова Ландсбергиса о развале России

09:58, 07 октября 2021
В Совфеде отреагировали на слова Ландсбергиса о развале России Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Развал реален скорее для Украины, которая была сформирована как государство Российской империей и СССР и отказалась от добрососедских отношений и общей истории. Об этом заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков, комментируя слова бывшего председателя ВС Литвы Витаутаса Ландсбергиса. Что касается Крыма, он останется в составе РФ, уверен российский политик. Его слова приводит РИА Новости.

Ландсбергис ничего не говорил о Европейском союзе, который соткан из государств с зачастую непримиримым видением гуманитарного развития? Конечно, это измышления, они все мечтают о том, чтобы Россия распалась, но при этом даже не думают о том, какое может быть будущее у мира в случае такой гипотетической ситуации. Пусть не надеются. Никогда Крым не вернётся в состав Украины, — сказал сенатор.

Он отметил, что подобный сценарий с высокой долей вероятности грозит Украине, которая отказалась от дружбы с Россией, несмотря на общую историю.

Украина как государство сформировано стараниями России — сначала Российской империи, а затем СССР, и отказ от прошлого привёл к этой ситуации. Вообще-то, сама Украина находится на грани развала, и вероятность распада этой страны при сохранении существующей политики — это очень вероятно, — подчеркнул Цеков.

Накануне первый глава Литвы Витаутас Ландсбергис в интервью украинской газете «День» заявил, что Крым вернётся в состав Украины только после развала России. По его мнению, это вопрос времени, поскольку все империи имеют свой конец. Политик также указал на принципиальную позицию, которую РФ занимает по вопросу Крыма.

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