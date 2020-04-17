Совфед одобрил закон о переносе даты окончания Второй мировой войны

https://static.news.ru/photo/e3474f82-80b4-11ea-aef0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Совет Федерации подписал законопроект, который устанавливает 3 сентября датой окончания Второй мировой войны. Согласно документу, изменения будут внесены в список дней воинской славы и памятных дат.

Формулировка «3 сентября — День окончания Второй мировой войны 1945 год» символизирует переход от состояния войны к миру, поиску путей мирного сосуществования и сотрудничества, — отметили авторы законопроекта.

По мнению депутатов, победа Советского Союза над Японией в 1945 году внесла решающий вклад в завершение войны. Акт о капитуляции страны восходящего солнца был подписан 2 сентября 1945 года. Однако именно 3 сентября было признано Днем Победы над Японией.

Ранее NEWS.ru информировал, что у России невозможно отнять победу в войне с фашизмом. С таким заявлением выступил президент Владимир Путин.