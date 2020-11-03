Совфед одобрил закон о Конституционном суде

https://static.news.ru/photo/4d15d050-1da9-11eb-98f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Совет Федерации одобрил внесённый в парламент президентом закон «О Конституционном суде» (КС). Документ разработан в развитие принятых летом поправок в Конституцию и предусматривает, что председатель КС и его заместители могут назначаться не из состава суда.

Закон также запрещает судьям КС критиковать в СМИ и Интернете решения Конституционного суда, а также высказывать собственную позицию по вопросу, который может стать предметом рассмотрения. Кроме того, участники закрытых совещаний будут не вправе разглашать содержание дискуссии и результаты голосования, в том числе в любой форме обнародовать личное несогласие с принятым решением.

Одобренный сенаторами закон предусматривает, что КС состоит из 11 судей, включая председателя и его заместителя. Суд может осуществлять свою деятельность при наличии в его составе не менее 8 членов, а принимать решения правомочен при участии в заседании не менее 6 судей, передаёт РИА Новости. В документе, помимо прочего, уточнены требования к кандидатам на должности судей КС: в частности, им нельзя иметь иное гражданство, а также счета и вклады в зарубежных банках. Кроме того, полномочия судьи КС могут прекратить из-за утраты российского гражданства или порочащего поступка.

Закон фактически закрепляет приоритет Конституции над нормами международного права. КС будет решать вопрос о возможности исполнения решений межгосударственных органов, принятых на основании положений международных договоров России. Правом обращения с соответствующим запросом наделены президент, правительство, Верховный суд, а также уполномоченный федеральный орган исполнительной власти.

Помимо этого, в соответствии с обновлённой Конституцией урегулирован порядок рассмотрения дел о выдвижения обвинения президенту в госизмене или совершении иного тяжкого преступления.

Также КС по запросу президента проверяет конституционность федеральных законопроектов до их принятия Госдумой в третьем чтении и конституционность региональных законов. Если соответствие Конституции не будет подтверждено, документ не подлежит дальнейшему рассмотрению, принятию, подписанию и обнародованию до устранения нарушений.

Закон «О Конституционном суде» теперь должен подписать президент.

В этот же день, как писал NEWS.ru, рассматривает и ряд других законов — «О правительстве», «Об уполномоченном по правам человека в РФ», «О прокуратуре», «О безопасности», «О ФСБ» и «О внешней разведке».