Совфед одобрил закон о Конституционном суде

Совет Федерации одобрил внесённый в парламент президентом закон «О Конституционном суде» (КС). Документ разработан в развитие принятых летом поправок в Конституцию и предусматривает, что председатель КС и его заместители могут назначаться не из состава суда.
Закон также запрещает судьям КС критиковать в СМИ и Интернете решения Конституционного суда, а также высказывать собственную позицию по вопросу, который может стать предметом рассмотрения. Кроме того, участники закрытых совещаний будут не вправе разглашать содержание дискуссии и результаты голосования, в том числе в любой форме обнародовать личное несогласие с принятым решением.
Одобренный сенаторами закон предусматривает, что КС состоит из 11 судей, включая председателя и его заместителя. Суд может осуществлять свою деятельность при наличии в его составе не менее 8 членов, а принимать решения правомочен при участии в заседании не менее 6 судей,
Закон фактически закрепляет приоритет Конституции над нормами международного права. КС будет решать вопрос о возможности исполнения решений межгосударственных органов, принятых на основании положений международных договоров России. Правом обращения с соответствующим запросом наделены президент, правительство, Верховный суд, а также уполномоченный федеральный орган исполнительной власти.
Помимо этого, в соответствии с обновлённой Конституцией урегулирован порядок рассмотрения дел о выдвижения обвинения президенту в госизмене или совершении иного тяжкого преступления.
Также КС по запросу президента проверяет конституционность федеральных законопроектов до их принятия Госдумой в третьем чтении и конституционность региональных законов. Если соответствие Конституции не будет подтверждено, документ не подлежит дальнейшему рассмотрению, принятию, подписанию и обнародованию до устранения нарушений.
Закон «О Конституционном суде» теперь должен подписать президент.
В этот же день, как писал NEWS.ru, рассматривает и ряд других законов — «О правительстве», «Об уполномоченном по правам человека в РФ», «О прокуратуре», «О безопасности», «О ФСБ» и «О внешней разведке».