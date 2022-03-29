Совфед: итоги расследования по биолабораториям США будут обнародованы

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Наиболее отличительной чертой российской операции на Украине является то, что армия РФ «тащит» с собой гуманитарные «караваны» с хлебом и водой для местного населения, заявил полковник в отставке Виктор Баранец. При этом он подчеркнул, что сроки операции опережают график, пишет ИА SM-News.

Самая яркая черта спецоперации — в одной руке русский солдат держит автомат, а в другой — буханку хлеба. Назовите мне другую такую армию, которая тащила бы с собой огромные гуманитарные...