Совфед: итоги расследования по биолабораториям США будут обнародованы
Вице-спикер Совфеда Косачев: итоги расследования по биолабораториям США будут в интернете
Вячеслав Душин
Вячеслав Душин
10:42, 29 марта 2022
Заместитель председателя СФ Константин КосачевФото: council.gov.ru
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Результаты расследования парламентской комиссии дела о биолабораториях США, находящихся на территории Украины, согласно закону, передадут президенту России Владимиру Путину, правительству РФ, а также выложат в интернет. Об этом рассказал вице-спикер Совфеда, сопредседатель комиссии Константин Косачев, передаёт РИА Новости. При этом он добавил, что пока неизвестно, сколько расследование займёт времени.
Пока преждевременно говорить о сроках и о выводах. Работа только начинается. Но все коллеги хорошо понимают важность парламентской миссии и настроены на интенсивную и результативную работу, — сказал Косачев.
Также политик отметил, что согласно законодательству, утверждённый палатами Федерального собрания Российской Федерации итоговый доклад направляется палатой, последней принявшей решение о его утверждении.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала в своём Telegram-канале «хронологическую реконструкцию» военно-биологической деятельности США на Украине. По её словам, данная информация далеко не полная и даёт лишь примерное представление о масштабах вовлечённости американских политических элит в эти процессы.