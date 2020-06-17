Экс-дипломат СССР оценил сообщения о планах отдать Карелию финнам

https://static.news.ru/photo/4ab796e8-b091-11ea-a421-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com/ru/users/kseniyaegor-8514713

Бывший заместитель министра иностранных дел РСФСР Андрей Фёдоров прокомментировал сообщения о планах передать Карелию Финляндии при Михаиле Горбачёве. Территория якобы должна была перейти к финнам за 15 миллиардов долларов. По словам экс-дипломата, при Горбачёве эта тема почти не поднималась.

В 1991 году подобные идеи уже высказывались, но они оставались на уровне внутренних разговоров, — рассказал он в интервью «Ридусу».

Он добавил, что если бы такая сделка всё-таки случилась, то это могло бы стать поводом для пересмотра итогов Второй мировой войны и установленных ею европейских границ. В таком случае Советский союз мог получить большие деньги, считает Фёдоров.

В свою очередь российский историк Баир Иринчеев считает, что продажа Карелии финнам создала бы проблемы для русскоязычного населения этих районов.

Открытым остаётся вопрос, что стало бы с населением, которое здесь проживало и проживает. Я сомневаюсь, что всем им сразу дали бы финские паспорта. Скорее всего, они оказались бы в позиции ущемлённого меньшинства, как русскоязычные в Прибалтике, — пояснил он.

Историк добавил, что в случае передачи Карелии госграница сместилась бы ближе к Санкт-Петербургу, а это испортило бы отношения Москвы и Хельсинки. Москва, считает Иринчеев, рано или поздно захотела бы вернуть себе эти земли, и случилось бы то же самое, что и с Крымом.

Тем не менее, по мнению Иринчеева, теоретический шанс получить эти земли у Финляндии всё-таки был. Он напомнил, что во время Второй мировой войны Выборг, Приладожье и Карельский перешеек покинули сотни тысяч человек. В 90-х годах их потомки активно выступали за возвращение этих территорий. Сейчас, по его словам, ситуация несколько иная. Людей, которые мечтали вернуться на утраченные в войнах территории, уже нет.

Сейчас никто в Карелию из Финляндии не поедет. У них другая повестка: падение рождаемости, безработица, беженцы, да еще и коронавирус, — заключил эксперт.

Ране бывший эксперт МИД Финляндии, доктор политологии и писатель-документалист Юкка Сеппинен рассказал, что Советский Союз под руководством Михаила Горбачёва был готов начать переговоры с Финляндией о передаче Карелии. Об этом он написал в своей книге. По его слова, Карелия могла отойти соседнему государству в конце 1980-х — начале 1990-х годов, но этого не случилось из-за позиции президента Финляндии Мауно Койвисто.

Сеппинен отмечает, что летом 1990 года политбюро ЦК КПСС решило согласиться на независимость республик Прибалтики, тогда же рассматривалась возможность передачи финской стороне Карелии. Якобы у СССР не было ресурсов на восстановление Выборга. Писатель рассказывает, что общался по этой теме с советником-посланником СССР в Хельсинки Львом Паузиным.

Также Сеппинен уверяет читателей, что следующая возможность получить Карелию у финской стороны якобы была уже во времена Бориса Ельцина. И опять оказался против этого Койвисто. Позицию своего президента Сеппинен объясняет тем, что тот опасался возможной конкуренции Карелии с западной частью страны, писал NEWS.ru.