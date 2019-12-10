https://static.news.ru/photo/4693bd86-1ab3-11ea-9616-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Переговоры на саммите в «нормандском формате» прошли несколько пунктов. Советники лидеров удалились для внесения правок в итоговое коммюнике. Ожидается, что встреча будет идти ещё несколько часов.

Сейчас лидеры обсуждают проект коммюнике, который был подготовлен до этого, — цитирует ТАСС замглавы офиса президента Украины Кирилла Тимошенко.

Он также подтвердил, что двусторонняя встреча президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского состоится. NEWS.ru сообщал о том, что её проведут до итоговой пресс-конференции саммита.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о первом знакомстве Путина и Зеленского.