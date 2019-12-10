Переговоры на саммите в «нормандском формате» прошли несколько пунктов. Советники лидеров удалились для внесения правок в итоговое коммюнике. Ожидается, что встреча будет идти ещё несколько часов.
Сейчас лидеры обсуждают проект коммюнике, который был подготовлен до этого, — цитирует ТАСС замглавы офиса президента Украины Кирилла Тимошенко.
Он также подтвердил, что двусторонняя встреча президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского состоится. NEWS.ru сообщал о том, что её проведут до итоговой пресс-конференции саммита.