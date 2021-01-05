Советник Зюганова предрёк досрочный уход Путина с поста президента

https://static.news.ru/photo/03dd707c-4f6e-11eb-bc38-fa163e074e61_660.jpg Фото: Вячеслав Тетёкин/vk.com

Транзит власти в России произойдёт раньше намеченных президентских выборов 2024 года. Уже к 2023 году на политической арене страны появятся новые люди, считает советник лидера КПРФ Геннадия Зюганова, экс-депутат Госдумы Вячеслав Тетёкин.

Транзит по планам нынешней власти должен произойти через 3,5 года. Однако я убеждён, что транзит будет происходить гораздо раньше, чем рассчитывают в Кремле, — цитирует URA.RU Тетёкина.

По его мнению, власть в России может смениться уже через полтора — два года (лето 2022-го — зима 2023 года). Возможные преемники действующего главы государства тогда ещё не будут котироваться в силу возраста, поэтому в противовес им придут неизвестные в настоящее время люди, которые «быстро взлетят на политический Олимп».

Несколько лет назад Тетёкин уже предрекал России революцию в 2020 году, отведя КПРФ одну из ключевых ролей в её организации.

Как писал NEWS.ru, разного рода пророки называли 2019 год последним спокойным годом. Но и 2020 год не стал бурлящим. Теперь, похоже, социальные бури и потенциальные Майданы отнесены на год грядущий, с которым, например, внесистемщики связывают свои давно подвявшие надежды на тектонические общественные сдвиги. Между тем 2020-й, без сомнения, запомнится прогнозами на революцию сверху и начало глубинной трансформации всей государственной системы, но оправдались они лишь частично.