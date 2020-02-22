https://static.news.ru/photo/aca2931c-55f1-11ea-8de8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kay Nietfeld/dpa

Никакой разведывательной информации относительно предполагаемого влияния РФ на грядущие президентские выборы в США не поступало, заявил советник по нацбезопасности действующего главы Соединённых Штатов Дональда Трампа Роберт О'Брайен.

О'Брайен считает появившиеся сообщения о том, что российская сторона пытается поспособствовать переизбранию Трампа на второй срок, бессмысленными и подчёркивает, что у него есть широкий доступ к разведданным, передаёт NYT.

Зачем россиянам президент, который увеличил расходы остальных стран НАТО на $400 млрд на период до 2024 года, который израсходовал $2,2 трлн на модернизацию наших вооруженных сил, находившихся в плачевном состоянии боеготовности из-за секвестра предыдущей администрации, который выходит из участия в бесконечных войнах и перебрасывает американские войска в Европу и Азию для противостояния державам? — задался вопросом помощник президента.

О'Брайен добавил, что американское разведсообщество делает всё, чтобы оградить будущие выборы от «происков троллей».

Как писал NEWS.ru ранее, России следует держаться подальше от президентских выборов в Соединённых Штатах Америки. С таким заявлением выступил сенатор от штата Вермонт и кандидат на пост главы государства от демократов Берни Сандерс. Он подчеркнул, что позаботится о невмешательстве России в избирательный процесс «как будущий президент». По словам Сандерса, ему неинтересно, кого российский лидер Владимир Путин хочет видеть во главе Штатов.