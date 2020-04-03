Советник спикера: в Госдуме не выявлено случаев заражения COVID-19

Советник спикера Госдумы Анастасия Кашеварова сообщила, что в Думе по состоянию на 3 апреля не зарегистрировано ни одного подтверждённого случая заражения COVID-19.
На сегодняшний день в Думе не зарегистрировано ни одного подтверждённого случая заражения коронавирусной инфекцией, — написала Кашеварова в Telegram-канале.
Она уточнила, что в Госдуме в настоящее время соблюдаются все меры профилактики, часть сотрудников работает удалённо, совещания проводятся в дистанционном режиме, а в помещениях установлены дезинфекторы.
Как писал NEWS.ru, ранее стало известно, что по итогам тестирования на коронавирус в Совете Федерации не выявлено ни одного положительного результата. Все помещения, лестницы и лифты в зданиях Совета Федерации в настоящее время проходят регулярную санобработку, на входе всем сенаторам измеряют температуру, в холлах установлены антисептики. В Совфед сейчас не пускают посетителей, чей визит не связан с обеспечением парламентского процесса, отменены экскурсии, ограничен доступ для журналистов.
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