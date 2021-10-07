Советник Шойгу объяснил, что значит «национализация элит»

Советник министра обороны России Андрей Ильницкий объяснил, что означали его слова о национализации элит. Так он недавно описывал одно из направлений идеологии, которое необходимо стране. Об этом политик рассказал «Царьграду».

Я в статье написал фразу: «Национализация элит по принципу „кто не с нами, тот против нас“». И сразу появились интерпретации этой фразы как некое провозглашение потенциальных репрессий. Ничего подобного. Разумеется, часть управленческих функций с федерального уровня перейдёт в Сибирь, где будет создаваться основная инфраструктура, точки роста. Так вот, те, кто поедет туда переосваивать регион, та элита будет с нами. А кто не поедет, просто могут лишиться того, что для них важно, — власти и насиженных мест. Россия от этого много не потеряет, — сообщил советник министра обороны.

Он добавил, что новую элиту составят молодые люди, профессионалы, которые придут на смену прошлым лидерам выполнять поставленную задачу.

Также Ильницкий заявил, что кризис западной цивилизации и экономики близок. В таких обстоятельствах Россия имеет лишь один путь: инвестировать в себя.

Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал «Архив Пандоры» — масштабную утечку данных об офшорных активах элит разных стран. Среди них оказались и отечественные высокопоставленные чиновники, парламентарии, а также главы госкомпаний.