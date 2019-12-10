https://static.news.ru/photo/62a59924-1be2-11ea-b31e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Советник экс-президента СССР Михаила Горбачёва, руководитель Центра украинских исследований Института Европы РАН Виктор Мироненко назвал принятие политических решений, которые не могут быть изменены, самой большой ошибкой, которую может допустить политик. По мнению эксперта, такую ошибку совершил президент РФ Владимир Путин.

К сожалению, решение по Украине и всё, что связано с ней, было как раз из тех решений, которые, будучи раз приняты, потом очень трудно изменить, даже если они уже очевидно противоречат национальным интересам твоей страны, — написал Мироненко в блоге на сайте «Обозреватель», комментируя итоги встречи «нормандской четвёрки», которая прошла в Париже.

Историк считает, что сейчас все силы должны быть направлены на социальное и экономическое развитие Незалежной для её интеграции в Европейский союз и способности защитить себя.

Ранее Мироненко назвал Россию «младшим братом Украины». Он подчеркнул, что именно россияне происходят от украинцев, а не наоборот, отметив, что основной интеллектуальный приток в РФ издавна осуществлялся через Незалежную, писал NEWS.ru.