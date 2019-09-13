Помощник-советник главы Ингушетии Константин Суриков занял пост председателя правительства республики.
Решение было принято в ходе заседания регионального парламента — депутаты единогласно поддержали его кандидатуру.
После голосования руководитель республики Махмуд-Али Калиматов подписал указ, которым утвердил назначение советника, передаёт «
Ранее News.ru писал, что глава Ингушетии сменил представителя от региона в Совете Федерации. Новым сенатором от республики стал Мухарбек Барахоев. До этого он возглавлял местный Совет депутатов.
Сам Калиматов был назначен на должность руководителя региона 8 сентября. Бывший прокурор исполнял обязанности руководителя Ингушетии с конца июня. Тогда президент России Владимир Путин принял отставку Юнус-Бека Евкурова и назначил врио главы региона Калиматова.