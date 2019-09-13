https://static.news.ru/photo/67037f90-d54c-11e9-bcb8-fa163e074e61_660.jpg Константин Суриков Фото: ingushetia.ru

Помощник-советник главы Ингушетии Константин Суриков занял пост председателя правительства республики.

Решение было принято в ходе заседания регионального парламента — депутаты единогласно поддержали его кандидатуру.

После голосования руководитель республики Махмуд-Али Калиматов подписал указ, которым утвердил назначение советника, передаёт « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что глава Ингушетии сменил представителя от региона в Совете Федерации. Новым сенатором от республики стал Мухарбек Барахоев. До этого он возглавлял местный Совет депутатов.

Сам Калиматов был назначен на должность руководителя региона 8 сентября. Бывший прокурор исполнял обязанности руководителя Ингушетии с конца июня. Тогда президент России Владимир Путин принял отставку Юнус-Бека Евкурова и назначил врио главы региона Калиматова.