Турция готова отомстить России и объявить войну, чтобы «расчленить её изнутри». Об этом заявил советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки. Его заявление прозвучало в эфире телеканала A Haber.
Политик отметил, что в России проживает порядка 25 млн мусульман. Они разорвут страну изнутри.
Мы боролись с Россией 16 раз в прошлом, и мы сделаем это снова. Наша месть будет довольно ужасной, — цитирует его телеканал «Царьград».
Таким образом Хакки прокомментировал сообщения об атаке турецких солдат сирийскими ВВС. В результате авиационного удара погибли 33 военнослужащих.
Ранее, как писал NEWS.ru, Анкара пообещала жёстко ответить на гибель турецких военных в Сирии. Как заявил вице-президент Турции Фуат Октай, ответственные за гибель солдат заплатят самую высокую цену.