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Санкции США в отношении «Северного потока — 2» являются вмешательством в дела Евросоюза и угрожают реализации других подобных проектов. Об этом заявил сопредседатель Европейского совета по международным отношениям Карл Бильд. По его словам, в Швеции к ограничительным мерам Вашингтона относятся скептически.

Мы в Швеции не считаем, что санкции США против «СП-2» оправданны. Мы можем назвать это вмешательством, да это так и есть, — приводят его слова «Известия». Он подчеркнул, что трубопровод...