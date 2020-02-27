Фото: Altan Gocher/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Турция готова отомстить России и объявить войну, чтобы «расчленить её изнутри». Об этом заявил советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки. Его заявление прозвучало в эфире телеканала A Haber.

Политик отметил, что в России проживает порядка 25 млн мусульман. Они разорвут страну изнутри.

Мы боролись с Россией 16 раз в прошлом, и мы сделаем это снова. Наша месть будет довольно ужасной, — цитирует его телеканал «Царьград».

Таким образом Хакки прокомментировал сообщения об атаке турецких солдат сирийскими ВВС. В результате авиационного удара погибли 33 военнослужащих.

Ранее, как писал NEWS.ru, Анкара пообещала жёстко ответить на гибель турецких военных в Сирии. Как заявил вице-президент Турции Фуат Октай, ответственные за гибель солдат заплатят самую высокую цену.

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