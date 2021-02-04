Советник Байдена убеждён в эффективности будущих антироссийских санкций

https://static.news.ru/photo/6891eff8-6714-11eb-b648-96000091f725_660.jpg Джейк Салливан Фото: Jim LoScalzo - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

В Вашингтоне примут меры против Москвы, когда и как сочтут нужным, и эти меры безусловно повлияют на поведение российской стороны. Об этом заявил в ходе брифинга советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Мы будем предпринимать действия, чтобы привести Россию к ответственности по целому спектру злонамеренных действий, которые она предпринимает. Это включает вмешательство в американскую демократию, отравление химическим оружием граждан на территории Европы, это касается кибератак, которые вы упомянули, и многие другие вещи. Мы будем делать это так и тогда, когда мы сочтём нужным, — цитирует РИА Новости американского советника.

Он добавил, что в Вашингтоне не исключают сотрудничества с Москвой в тех сферах, где это будет отвечать американским интересам. В остальном США будут занимать «твёрдую и эффективную» позицию, особенно в вопросах «российской агрессии и плохого поведения».

Как сообщал NEWS.ru, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отреагировал на решение группы американских сенаторов внести в конгресс законопроект об антироссийских санкциях из-за ситуации с Алексеем Навальным. Санкционное давление на Россию в рамках двусторонних отношений он назвал неприемлемым.