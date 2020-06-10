Совет Климкина «забрать полуостров» назвали в Крыму глупым

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин своими глупыми советами «отобрать» Крым показывает оторванность от реального мира. Такое мнение выразил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Судя по громким и достаточно глупым заявлениям, министр оторван от реального положения вещей. Скорей Украина вернется в состав России, чем Крым в Украину, — сказал Гемпель РИА Новости.
Он также отметил, что такие заявления Климкина дискредитируют украинскую власть. По словам парламентария, Украине пора научиться осуществлять политику в интересах народа.
Мы ценим юмор, но не до такой степени, — подчеркнул Гемпель.
Полуостров стал российским регионом в марте 2014 года после референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за присоединение к России. При этом Украина по-прежнему считает его своей, но временно оккупированной территорией.
Как ранее писал NEWS.ru, в России добровольно никто не откажется от Крыма, его можно только отобрать, заявил Павел Климкин.
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