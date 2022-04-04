В Госдуме создадут группы по связям с парламентами ДНР и ЛНР

Совет Государственной думы 4 апреля принял решение о создании депутатских групп по связям с парламентами Донецкой и Луганской народных республик, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин в своём Telegram-канале. Группы возглавят депутаты Виктор Водолацкий и Дмитрий Саблин.

Совет Государственной Думы принял решение о создании депутатских групп по связям с парламентами Донецкой и Луганской народных республик во главе с депутатами Дмитрием Саблиным и Виктором Водолацким, — написал Володин.

Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик, а также соглашения о дружбе и взаимопомощи с ними. Госдума ратифицировала договоры 22 февраля.

Глава ЛНР Леонид Пасечник 27 марта заявил, что референдум о вхождении республики в состав России может быть проведён в ближайшее время. Он предположил, что жители ЛНР проголосуют за. Пасечник отметил, что подавляющее большинство луганчан, находясь последние восемь лет под обстрелами ВСУ и в условиях экономической блокады, чувствовали исключительно поддержку России и были бы рады «вернуться в родную гавань и начать работать на одно большое светлое будущее».