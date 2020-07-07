Совет ГД 8 июля рассмотрит проект по защите суверенитета

https://static.news.ru/photo/14af8e78-c0fb-11ea-aa25-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил в Комитет по безопасности и противодействию коррупции поправки в статью ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», закрепляющие запрет на отчуждение российских территорий.

Сегодня, 8 июля, Совет Государственной думы рассмотрит данный законопроект, который закрепляет конституционные нормы по защите суверенитета, заявил Володин.

Как сообщает пресс-служба ГД, сегодня также будет предложено рассмотрение проекта закона в первом чтении 14 июля.

<…> поправки приводят законодательство о противодействии экстремизму в соответствие с новыми нормами Конституции, — отметил Володин.

На рассмотрение в Государственную думу РФ внесли законопроект, согласно которому отчуждения территорий России могут быть приравнены к экстремистской деятельности. Об этом 8 июля сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

В тексте поправок к части 2 статьи 67 Конституции говорится, что «Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами), направленные на отчуждение части территории Российской Федерации <...>, не допускаются». Часто обсуждаемый вопрос о принадлежности Курильских островов относится к делимитации — определению общего положения и направления государственной границы между сопредельными государствами путём переговоров.

Как ранее писал NEWS.ru, охрана территориальной целостности является задачей каждого государства, данная практика не является новой в законодательствах мира. Такое мнение выразил вице-президент Общественной палаты Владислав Гриб.