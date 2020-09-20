Совет Федерации усилят президентскими сенаторами

В среду, 23 сентября, открывается осенняя сессия Совета Федерации. В этот же день президент Владимир Путин впервые встретится с полным составом верхней палаты парламента. Как рассказал NEWS.ru источник в СФ, до конца текущей сессии лидер страны может использовать своё право на делегирование в верхнюю палату до 30 сенаторов, семь из которых, как ожидается, будут назначены главой государства пожизненно. О том, что до конца года в зале заседаний оборудуют 14 дополнительных мест для новых членов, свидетельствуют и данные сайта госзакупок.

Сенаторы как обычно начнут свою работу с кадровых решений — по итогам сентябрьских выборов в верхней палате может смениться порядка 20 парламентариев. Уже известно, что из Охотного ряда в здание на Большой Дмитровке перейдут несколько влиятельных депутатов, в том числе вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова («Справедливая Россия»), видный единоросс Александр Карелин и первый замглавы фракции ЛДПР Вадим Деньгин.

Как рассказал NEWS.ru председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко, переход из нижней палаты парламента в верхнюю — уже давно сложившаяся практика.

Я сам пришёл из Госдумы в Совет Федерации, и ещё много моих коллег — Светлана Горячева, Елена Мизулина. Нас очень много. Я уверен, что это касается повышения профессионального уровня человека, который научился отстаивать интересы региона и набрался достаточного опыта в Государственной думе. Совет Федерации — это палата регионов. И одна из основных наших задач — рассматривать проекты законов с позиции субъектов Российской Федерации, с такой позиции, чтобы не были ущемлены их интересы. Вячеслав Тимченко глава комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности глава комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности

По словам Тимченко, Совет Федерации всегда отличался высокопрофессиональными кадрами.

И сегодня приходят коллеги, среди которых есть и молодые, и уже умудрённые опытом, есть и авторитетные политики и практики, реализующие в том числе региональные проекты экономического развития. Я думаю, за счёт этого Совет Федерации только укрепится, — подчеркнул сенатор.

Встреча Владимира Путина с руководством Совета Федерации и Государственной Думы kremlin.ru

Вместе с тем эксперты, опрошенные NEWS.ru, не исключают, что Совфед также может пополниться и несколькими губернаторами, а в будущем увеличится и численность сенаторов. Так, политтехнолог Дмитрий Фетисов считает, что активный переход в Совет Федерации влиятельных депутатов Госдумы может означать, что Владимир Путин не будет долго тянуть с заполнением так называемой президентской квоты сенаторов.

Активная работа по введению в Совет Федерации новых членов позволяет считать, что палата сильно обновится, и можно даже начать говорить о новой эпохе в её работе. Уже понятно, что сейчас туда придут ряд сильных депутатов Госдумы, обладающих значительным весом — это и вице-спикер Ольга Епифанова, и Александр Карелин, и Вадим Деньгин. Также очень вероятно появление в палате Евгения Савченко, который недавно объявил о своей отставке, и губернатора Ульяновской области Сергея Морозова, которого в этом качестве мы, скорее всего, увидим уже в ближайшие дни. Дмитрий Фетисов политтехнолог политтехнолог

По мнению эксперта, ряд известных политиков уже в самое ближайшее время могут попасть в верхнюю палату парламента по президентской квоте, которая поправками в Основной закон была расширена с 17 до 30 человек, включая семь «пожизненных» сенаторов. Это было бы и вполне понятным шагом, учитывая, насколько важной глава государства считает работу по реализации изменений в Конституцию РФ.

Закон, позволяющий главе государства делегировать в верхнюю палату своих представителей, был принят ещё в 2014 году, а его инициатором выступил лидер ЛДПР Владимир Жирновский. Однако до сегодняшнего дня Владимир Путин ни разу не воспользовался такой возможностью. Вновь о президентской квоте в верхней палате парламента заговорили после принятия поправок в Конституцию России.

Как рассказал NEWS.ru источник в Совете Федерации, существует большая вероятность того, что квота президентских сенаторов будет заполняться уже в эту осеннюю сессию. Об этом свидетельствует и контракт на оборудование до конца текущего года дополнительных 14 рабочих мест в зале заседаний Совета Федерации, заключённый аппаратом СФ и ЗАО «Проминформ» на прошлой неделе. Согласно документу, сумма в договоре составляет чуть более 7,6 млн рублей, а одно место сенатора оценивается чуть выше 500 тыс. рублей.

Как пояснил NEWS.ru политолог Григорий Добромелов, ротация кадров в верхней палате парламента будет продолжена.

Те депутаты, кого не планируют оставить в Госдуме, будут переводиться в Совет Федерации. И этот процесс мы уже видим — Александр Карелин, Ольга Епифанова и так далее. Понятно, что будет распечатана и президентская квота. Многие из людей, которые с Путиным с начала 2000-х, уже подошли к критическому возрасту как с точки зрения физических возможностей, так и с точки зрения восприятия их окружающими. И Владимир Путин прекрасно понимает, особенно, проведя эксперимент с правительством Мишустина, что надо давать дорогу молодым. А своим соратникам надо дать посты, соответствующие их вкладу в развитие государства, и при этом сохранить их мудрость и опыт во благо государства. Вот их и будут пересаживать в СФ, и в результате такой ротации его роль должна возрасти. Григорий Добромелов управляющий партнёр KGD Group управляющий партнёр KGD Group

Эксперт также напомнил, что у верхней палаты очень много полномочий, и, реально наделяя ими сенаторов, президент превращает Совет Федерации в очень эффективный ресурс, который будет сопоставим с палатой лордов или сенатом Конгресса США. Добромелов уверен, что это нормальный логический процесс формирования той системы, которая начала складываться в начале 2000-х с приходом Путина.