Совет Федерации ратифицировал соглашение о продлении ДСНВ на пять лет

https://static.news.ru/photo/bfd7f434-6097-11eb-a2bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Совет Федерации ратифицировал соглашение о продлении Договора по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Он будет действовать в течение пяти лет.

Ранее в среду, 27 января, спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила о поступлении закона в верхнюю палату. Он был рассмотрен на заседании и принят единогласно — за ратификацию проголосовали все 148 участников заседания.

Договор был подписан в 2010 году в Праге президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Документ сменил истекший в декабре 2009 года СНВ-1. Изначально он заключался на десять лет и был продлён по согласию сторон ещё на пять лет.

На пролонгации на аналогичный срок настаивала новая администрация США во главе с Джо Байденом. Этот предмет был актуален, учитывая, что его предшественник Дональд Трамп приостановил вопрос о продлении договора, Вашингтон не устроили текущие условия. Штаты хотели, чтобы в СНВ-3 был включён Китай, но Пекин отказался от этого. Москва рассчитывала, что администрация Байдена согласится на продление договора на ранее согласованных условиях до истечения его срока, который истекал 5 февраля 2021 года.

Как писал NEWS.ru, Кремль считает продление ДСНВ между Москвой и Вашингтоном на пять лет достаточным сроком для последующего сотрудничества в данном направлении, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. Это единственный документ, ограничивающий ядерные арсеналы РФ и США.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков пояснил, что за пять лет, на которые будет продлён договор об СНВ-3, Москва рассчитывает углубить диалог с Вашингтоном по вопросу контроля над вооружениями. В то же время он не исключил досрочного выхода России из соглашения, если со стороны Штатов будут попытки подорвать её безопасность.